Седан Suzuki оказался в 1,5 раза дешевле Granta

В Индии стартовали продажи коммерческой версии Suzuki Dzire Tour S для таксопарков. Такой седан впечатлил ценой: всего 679 тысяч рупий (663 тысячи рублей) за бензиновую модификацию и 774 тысячи рупий (756 тысяч рублей) за битопливный вариант с метановым баллоном в багажнике. В России у дилеров почти в 1,5 раза дороже даже Lada Granta (от 966 тысяч рублей).

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Выглядит Suzuki Dzire утилитарно: галогеновые фары, стальные 14-дюймовые диски, неокрашенная кромка багажника и планка под капотом. «Рекламные» седаны куда симпатичнее. В салоне тоже всё просто: медиасистема отсутствует, руль без единой кнопки, всюду заглушки, двигатель запускается с ключа. Из опций комфорта только кондиционер и электростеклоподъёмники.

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Однако на безопасности не экономили: даже за такую бросовую цену есть шесть(!) подушек безопасности, система стабилизации ESP, ассистент помощи при подъёме, задние парктроники, ABS и система распределения тормозных усилий. Также предусмотрены индикаторы непристёгнутых ремней безопасности (пять штук), крепления Isofix, а также передние преднатяжители. Неудивительно, что Suzuki Dzire завоёвывает пять звёзд в краш-тестах!

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Покупателям придётся согласиться на связку атмосферного трёхцилиндрового мотора 1.2 с 5-ступенчатой «механикой». На бензине седан развивает 82 лошадиные силы и 112 Нм, на метане — 70 лошадиных сил и 102 Нм. Для четырёхметрового автомобиля снаряжённой массой одну тонну энерговооружённость достаточная.