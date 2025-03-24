Alfa Romeo сохранит шестицилиндровый мотор на новых Quadrifoglio

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций итальянской марки Кристиано Фиорио заявил журналу Car, что мощные модели «должны реветь» и издавать звук настоящего мотора. Специалист де факто подтвердил, что в новом поколении Alfa Romeo и седан Giulia, и кроссовер Stelvio сохранят шестицилиндровый двигатель, поскольку малолитражных агрегатов для больших машин может не хватить.

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Прямого ответа на вопрос, можно ли модернизировать актуальный 2,9-литровый V6 под экостандарт «Евро-7» собеседник Car не дал. Однако Фиорио намекнул, что технических препонов для установки этого мотора в архитектуру STLA Large нет. «Платформа разработана, как многоэнергетическая. Поэтому её можно адаптировать к любому типу двигателя».

Впрочем, ставка на V6 под вопросом, ведь у концерна Stellantis есть более современные рядные шестицилиндровые двигатели семейства Hurricane. В любом случае цель Alfa Romeo — предоставить автомобили, на которых приятно ездить, и которые отвечают потребности клиентов получать удовольствие за рулём. Фиорио отметил, что «машины нужно водить, а не играть в видеоигру».

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Хотя будущее шестицилиндровых Quadrifoglio подтверждено, всего через несколько месяцев европейским покупателям Alfa Romeo не дадут право выбора. Летом в конфигураторе останутся только дизельные версии Giulia и Stelvio с турбомотором 2.2: от бензиновых моторов объёмом 2,9 и 2,0 литра придётся избавиться ради соответствия экологическим нормам.