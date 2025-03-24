В Ростове-на-Дону покупателю автомобиля предложат донских раков

Внезапный бонус: за покупку Omoda или Jaecoo можно получить тазик раков
На то, что новоиспечённого владельца китайской машины одарят целым чаном ракообразных, обратило внимание «Южный автомобиль». Добавим, что крупные живые или варёные раки сейчас стоят около 4000 рублей за килограмм (это 6-10 штук).
Весьма неожиданное предложение можно объяснить рыночным положением обеих марок: в России зафиксировано заметное снижение продаж у китайских Omoda и Jaecoo.
За период с 10 по 16 марта в России было реализовано 17 445 новых легковых автомобилей, что на 46% меньше, чем за тот же период прошлого года, но на 3,5% больше, чем неделей ранее.
Впрочем, оба бренда удержались в десятке наиболее востребованных: Omoda (2,6%) находится на седьмой, а Jaecoo (1,9%) — на девятой строчке общероссийского рейтинга.
Ранее Omoda раскрыла оснащение кроссовера C7: эта новинка станет флагманом модельного ряда марки.