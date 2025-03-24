Россияне стали меньше интересоваться покупкой внедорожников

На долю кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) в России в январе и феврале пришлось 66,6 процента продаж на рынке новых машин, выяснило агентство «Автостат». Несмотря на высокую долю, популярность SUV снижается: в первые два месяца 2024-го она достигала 70,5 процента. Это объясняется тем, что объемы реализации кроссоверов и внедорожников уменьшились сильнее рынка, на 14,2 и 9,3 процента соответственно.

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Всего за январь-февраль 2025 года россияне приобрели 111,4 тысячи новых кроссоверов и внедорожников. Для сравнения: за те же два месяца объем продаж автомобилей В-класса увеличился на 4,8 процента, до 39,1 тысячи единиц. В связи с этим выросла и их доля на рынке — с 20,3 процента в 2024-м до 23,4 процента в 2025-м. Эксперты «Автостата» связывают эту тенденцию с тем, что реализация автомобилей китайских марок снижается, а отечественных — растет. В то время как «китайцы» в подавляющем большинстве представлены в сегменте SUV, то российские бренды в основном предлагают модели B-класса.

Суммарная же доля продаж SUV и B-класса составляет 90 процентов от общего объема продаж новых автомобилей в России.

Если же говорить о популярных марках и моделях кроссоверов и внедорожников на российском рынке, то февральский рейтинг выглядит следующим образом: в топ-5 входят Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Niva Travel и Niva Legend, а также Chery Tiggo 4 Pro.

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В феврале российский рынок новых легковых автомобилей впервые за почти два года ушел в минус. Россияне купили 78 тысяч новых легковушек, и это на 24,9 процента меньше, чем в том же месяце 2024-го.