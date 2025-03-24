Новая Lada Granta стоит дешевле трехлетней

Cейчас новая базовая Lada Granta стоит 749 900 рублей, а с одной подушкой безопасности — 966 тысяч рублей. Тем удивительнее, что средняя цена машины 2022 года выпуска — 869,9 тысячи рублей. По большей части, это будут варианты без фронтальных подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов, с двигателем класса Евро-2.

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В марте 2025 года за трёхлетнюю Lada Vesta просят около 1,36 млн рублей. Новенькая Vesta NG стоит дешевле — от 1,24 млн, но таких машин мало: в наличии есть автомобили не ниже исполнения Comfort’24 за 1,53 млн.

Чтобы купить совершенно новую Lada Largus, придётся отдать 1,66 млн рублей, а подержанный — в среднем 1,49 млн, отмечает издание 110KM, изучившее собственную базу объявлений.

С «Нивами» ситуация такова. За трёхлетние Niva Legend продавцы хотят выручить 952,2 тысячи, а за новые — 1,06 млн рублей. Актуальная Niva Travel доступна за 1,31 млн, а подержанная — за 1,2 млн.

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Между тем, из подержанных россияне выбирают Lada Granta, Toyota Camry и BMW 5-й серии: Авто.ру Бизнес назвал наиболее продаваемые автомобили б/у.