Дилеры в РФ получили первые Omoda C7. До дилерских центров китайского бренда в Московской области добрался новейший флагманский кроссовер. При этом в пресс-службе марки пояснили, что автомобили пока не продаются, но потенциальные покупатели уже имеют возможность увидеть их вживую.

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Модель будет оснащаться цифровым кокпитом, центральное место в котором займёт медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюймов и голосовым управлением. Помимо этого, новинка обзаведётся акустикой с 8 динамиками, панорамной крышей и массой новейших водительских ассистентов.

Производитель отметил, что экспозиция будет перемещаться по Подмосковным шоурумам, а завершится предпродажный показ 14 апреля. За это время автомобиль будет выставлен в автосалонах Автомир Крылатское, Автомир Дмитровка, Авторусь Подольск, Рольф Химки, Авилон Волгоградка, Автодом Внуково, Major Новая Рига и Рольф Ясенево.

© Omoda

© Omoda

По предварительным данным, все подробности о новейшем Omoda C7 станут известны во время автосалона в Шанхае, после чего будет объявлен старт продаж на российском рынке.

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Тем временем в Ростове-на-Дону покупателю автомобиля предложат донских раков. На то, что новоиспечённого владельца китайской машины одарят целым чаном ракообразных, обратило внимание «Южный автомобиль». Добавим, что крупные живые или варёные раки сейчас стоят около 4000 рублей за килограмм (это 6-10 штук).