Начались продажи Haval F8

В Китае стартовали продажи нового поколения Haval Xiaolong Max, который в текущем году может наконец появиться в России, но под именем F8.

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Новый Xiaolong Max позиционируется как второе поколение, но на деле это глубокая модернизация провальной "первой генерации", которая вышла два года назад и которую рынок не оценил вовсе: продано чуть больше 35 тысяч авто на крупнейшем рынке мира!

К радикально преображённому передку и менее заметным метаморфозам во внешности добавляется полностью новый салон: другие торпедо, рулевое колесо, тоннель с рядом физических клавиш у основания, дверные карты, отсутствие пассажирского экрана, "парящий" и увеличенный центральный дисплей мультимедиа.

Автомобиль оснащён гибридной трансмиссией Hi4 на базе мотора 1.5 литра мощностью 116 л.с. и электромотора на 204 силы. Суммарно установка выдаёт 324 л.с. и 595 Нм. Это больше, чем у предшественника: 279 л.с. и 585 Нм. На электричестве кроссовер может преодолеть 160-165 км.

В России планировали запустить Haval Xiaolong Max первого поколения, но теперь, очевидно, у нас будет новый F8. Заявлялась связка 2-литрового двигателя и 9-ступенчатого робота, а цены - 2,7 -3,5 млн рублей.

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Новый Xiaolong Max оценили в КНР в 139 - 177 тысяч юаней (1,61 - 2,05 млн рублей). Учитывая рублёвые цены на Haval F7, который стоит 2,85 - 3,65 млн рублей, Haval F8 может стоить 3 - 3,2 млн рублей за базовый вариант и доходить до 4,2 в топовом исполнении.