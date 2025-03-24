Какие авто чаще всего бросают во дворах

Проблема оставленных автомобилей, которые годами занимают место на придомовых парковках, по-прежнему остро стоит во многих городах России. Брошенный автомобиль — не только малая экологическая катастрофа в пределах конкретного двора, но и угроза пожарной безопасности. При этом нередки случаи, когда на «забытом авто отсутствуют госномера.

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Автоэксперт Евгений Балабас в беседе с корреспондентом MIR24.TV привел пример из личной практики. В его случае госномера на автомобиле, который занимал парковочное место более года, полностью отсутствовали.

Буквально несколько недель назад с придомовой парковки городскими службами была эвакуирована иномарка с маркировкой одного из крупнейших сервисов такси, — рассказал он. — Внешне автомобиль выглядел целым, но имел однозначные следы разукомплектованности: снесенные боковые зеркала, спущенные колеса и разбитые бампера. Обращения в компанию никакого успеха не принесли, автомобиль удалось эвакуировать после обращения в смежную службу “Госуслуг”, которая называется “Решаем вместе”. В результате парковочное место было освобождено.

По мнению эксперта, машины отечественного производства составляют основу корпуса «забытого автопарка. Многие из таких машин находятся в такой ценовой категории, когда «владельцу проще просто оставить машину, а там — будь, что будет. Также чаще всего автолюбители бросают машины, которые имеют проблемы с юридическим состоянием.

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Как правило, это автомобили без документов, а также машины, владельцы которых были лишены прав, — подчеркнул Балабас. — Будем откровенны, преобладающее число лиц, лишенных водительских прав, являются маргинальными гражданами. Отсюда, мягко говоря, соответствующее состояние брошенных ими автомобилей: они понемногу “врастают в землю”. Зачастую такая судьба постигает и поддержанные автомобили премиум-класса, которые трижды отработали свой ресурс.