При наличии каких поломок ездить на машине категорически запрещено

Неполадки в тормозной системе, рулевом управлении, топливной системе и проблемы с обзорностью грозят тем, что автомобиль не допустят к эксплуатации. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, какие поломки транспортного средства грозят штрафом, а какие – запретом на его использование.

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«Выезжать на дорогу запрещено, если тормозная система работает неэффективно или в ней есть утечки. Среди критических неисправностей – перекрученные шланги, негерметичный гидропривод или дефекты тормозных механизмов. Рулевое управление также должно быть в исправном состоянии. Подтекшая жидкость, повреждения креплений или деформация элементов системы делают эксплуатацию невозможной. Если усилитель руля предусмотрен заводом, но отсутствует, это также нарушение», – перечислили эксперты.

Также запрещено использовать автомобиль при неработающих габаритах, неисправных фарах и стоп-сигналах. Запрещена установка ксеноновых ламп вместо галогенных, грозит наказание и за отсутствие рассеивателей в фарах или замена штатных приборов на несертифицированные аналоги.

«Ездить запрещено, если покрышки не соответствуют заводским параметрам или их протектор полностью изношен. Важно соблюдать сезонность: летняя резина зимой и зимняя летом – нарушение. Также на одной оси нельзя использовать покрышки разного размера или с отличающимся рисунком протектора, за исключением запаски, которую можно использовать только для поездки до сервиса», – уточняют эксперты.

Автовладельцам грозят штраф и запрет на эксплуатацию авто при наличии утечки в топливной системе, нарушении подачи топлива. Также водителя могут наказать за превышающие нормативы токсичные выхлопы. Если в машине отсутствуют стекла или зеркала, предусмотренные заводом-изготовителем, ездить тоже нельзя.

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Нельзя устанавливать ветровое стекло с тонировкой, если светопропускаемость ниже 75%, для передних боковых стекол этот показатель – не менее 70%. При наличии неисправностей разрешается самостоятельно добраться до сервиса, но если дефект влияет на безопасность, передвигаться на таком автомобиле категорически запрещено даже на короткое расстояние, подытожили эксперты.