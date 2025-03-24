Создан Nissan 240SX с динамиком в рулевом колесе

Обычно под термином «многофункциональный руль» понимается руль с кнопками, позволяющими, например, установить круиз-контроль или отрегулировать громкость аудиосистемы.

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Однако этот Nissan 240SX 1995 года переосмысливает это понятие: его руль частично заменен на... динамик аудиосистемы.

Автором модификаций является флоридская мастерская SoundCrafters, которая завершила проект ещё в 2007 году. Среди множества изменений наиболее необычным является именно руль, ставший частью аудиосистемы.

Судя по фотографиям, динамик интегрирован в специально изготовленное рулевое колесо. Естественно, ни о какой практичности речи не идёт: учитывая, что этот автомобиль создан в основном для выставок, а не для ежедневных поездок, такие решения оправданы.

Динамики установлены практически повсюду: еще один крупный динамик находится на стороне пассажира на приборной панели, полдюжины встроены в саму панель, имеются динамики в потолке и позади сидений.

Кстати, стандартные сиденья 240SX были удалены; теперь водитель сидит непосредственно на полу, что требует высокого роста для обзора дороги поверх рулевого колеса. Спинки сидений представляют собой причудливые треугольные конструкции.

Снаружи этот 240SX получил мини-крышу, броскую окраску, широкий обвес, а также 20-дюймовые передние и 22-дюймовые задние колеса.

Согласно объявлению, под капотом находится турбированный 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с доработанными поршнями, доработанной и отполированной головкой блока цилиндров и турбонагнетателем Garrett T04E.

Тормозная система улучшена при помощи комплекта Wilwood с шестипоршневыми суппортами. Похоже, что от оригинальных деталей Nissan в этом купе осталось немногое — разве что фары?

В объявлении о продаже утверждается, что этот 240SX успел побывать на различных выставках. Он демонстрировался на SEMA в Лас-Вегасе и на шоу в Эссене, Германия, а также появлялся в нескольких журналах.

Однако перед возвращением на выставочный круг автомобилю требуется небольшая доработка. По словам продавца, некоторые сабвуферы нуждаются в ремонте, автомобиль необходимо транспортировать на эвакуаторе из-за проблем с тормозами, а состояние краски оценивается на 7 из 10.

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За автомобиль просят $14 995, что эквивалентно примерно 1 268 000 рублей.