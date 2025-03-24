Почти 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов

Несмотря на широкий выбор на российском рынке автомобилей из Китая, многие покупатели продолжают ждать возвращения автопроизводителей, которые покинули Россию в 2022 году. Об этом говорится в сообщении сервиса CarMoney, поступившем в редакцию Quto. Отмечается, что соответствующий опрос был проведён в начале марта 2025 года, в нём приняли участие 3 тысячи человек.

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Согласно исследованию, треть россиян откладывают покупку в ожидании возобновления продаж покинувших нашу страну европейских, корейских и японских марок. При этом 40% отметили, что в этом случае готовы сменить машину быстрее.

Впрочем, большая часть респондентов — 47% — не так оптимистично настроена. Они надеются на возвращение в Россию покинувших её брендов, но не думают, что это произойдёт в ближайшее время.

Только 20% участников опроса заявили, что им всё равно, вернутся ушедшие компании или нет, и что они полностью переориентировались на китайские или отечественные автомобили, либо уже купили машину привычного бренда, завезённую по схеме параллельного импорта.

Среди наиболее ожидаемых россиянами марок значатся Volkswagen (46,7%), BMW (45,3%), Toyota (43,6%), Audi (34,5%), Nissan (31,6%), Mercedes-Benz (26,7%), Renault (18%) и Ford (17%).

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Среди участников исследования у 12,3% машины в возрасте до 3 лет, у 16% — до 5 лет, у 26,7% — от 5 до 10 лет, у 45% — старше 10 лет.