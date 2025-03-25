Стала известна стоимость объединенного ОСАГО

Действие объединенного полиса обязательного страхование должно вступить в силу до конца апреля нынешнего года. Для этого необходимо, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. При этом российские страховые компании продолжат реализовывать в нашей стране актуальные полисы, которые будут актуальны для физических лиц, разово въезжающих на территорию Беларуси.

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Объединенный ОСАГО должен вступить в силу 23 апреля. В продаже новые полисы появятся вскоре после этой даты. В ближайшее время правительства двух стран подпишут правила системы страхования, в которых зафиксируют срок начала действия документа.

Минимальная базовая ставка ОСАГО для Союзного государства на легковой автомобиль составит 3400 рублей. Максимальная будет на уровне 3590 рублей. Тарифы для грузового транспорта составят от 3590 до 7560 рублей.

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В апреле прошлого года стало известно, что у россиян будет возможность получит белорусские права без сдачи экзаменов. Власти Союзного государства решили упростить обмен документов.