Exeed наладит в РФ производство двух нестандартных моделей

По информации сайта "Китайские автомобили", в России может начаться производство кроссоверов Exeed с гибридной силовой установкой. Модели проходят сертификацию как под собственным брендом Exeed, так и под маркой Esteo.

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Планируется организовать сборку двух моделей: RX и VX. Система базируется на ДВС объёмом 1.5 литра мощностью 143 л.с., также в неё включены два или три электродвигателя с общей 30-минутной мощностью 162 л.с. и 223 л.с.

В России в настоящее время официально представлен кросс-купе Exeed RX с мотором 2.0 литра мощностью 197 л.с. и 249 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 9-диапазонным автоматом. Цены - от 4,55 до 5,39 млн рублей.

Exeed VX стоимостью 5,94 - 6,14 млн рублей комплектуется единственным 249-сильным двухлитровым мотором в паре с "роботом.

Как сэкономить на ОСАГО

Ранее "РГ" сообщила, что Exeed вернула себе звание лидера премиум-сегмента.