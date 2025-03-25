Как в СССР модернизировали грузовики

Эксперт Канунников рассказал, как ЗИЛ‑164А превратился в ЗИЛ‑130

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Дебют нового автомобиля всегда вызывает вопрос: насколько серьезно он изменился по сравнению с предшественником?

В советской истории один из самых интересных и показательных примеров – знаменитый и уважаемый ЗИЛ‑130, сменивший на конвейере грузовик ЗИЛ‑164А.

Смена поколений

Несмотря на то, что на ЗИЛ‑164А постепенно внедрили часть новых элементов, ЗИЛ‑130 стал огромным шагом вперед. Помимо заметного увеличения грузоподъемности при относительно небольшом росте массы автомобиль принципиально отличался удобством работы водителя.

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Машина стала динамичнее, получила более современную и просторную кабину с лучшей обзорностью, усилитель руля. Кроме того, ЗИЛ‑130 был гораздо долговечней и надежней предшественника. А для эксплуатационников это было главным.