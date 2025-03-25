Новый X-Trail с трубой-монстром сняли во время тестов

Nissan два года назад объявил о программе инвестиций в бразильскую модельную линейку. Частью плана была локализация производства нескольких моделей. Одной из них является модель размером плюс-минус с X-Trail. В Гуарульюсе (штат Сан-Паулу) "шпионы" сфотографировали прототип кроссовера с необычной выхлопной системой.

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Бразильский филиал сайта Motor1 утверждает, что прототип не является предвестником нового X-Trail, это - предвестник новой модели, которая встанет на ступень ниже второго поколения Nissan Kicks. "Кикс", напомним, в США является альтернативой Rogue Sport, он же Qashqai.

Судя по тому, что автомобиль имеет выхлопную систему, это либо гибрид, либо версия с адаптированным под популярный в Бразилии метанол двигателем внутреннего сгорания.

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Ранее "РГ" сообщала, что в России начались продажи Nissan X-Trail питерской сборки почти без пробега .