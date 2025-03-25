Haval H7 добрался до российских дилеров

В шоурумах китайского бренда начали появляться новые кроссоверы. Купить их до официального старта продаж нельзя, но россияне уже могут увидеть машину вживую и оформить предзаказ. Как напоминает RG.RU, старт продаж запланирован на 14 апреля 2025 года.

© Quto.ru

По оценке концерна Great Wall, на новый H7 будет приходиться порядка 15% продаж марки. Глава департамента розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров отметил, что главными конкурентами модели станут Geely Monjaro, Chery Tiggo 8 Pro Max и Changan Uni-K.

Российская премьера кроссовера нового поколения состоялась в марте. В движение автомобиль приводит 192-сильный наддувный двигатель объёмом 2,0 литра, с которым сочетаются 7-ступенчатая роботизированная коробка передач и подключаемый полный привод.

По умолчанию машина оснащается медиасистемой с экраном диагональю 14,6 дюймов, камерами кругового обзора, панорамной крышей, светодиодной оптикой, подогревом передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Как сэкономить на ТО

Производство новинки налажено на сборочной площадке в Тульской области, а продажи начнутся 14 апреля. Покупателям паркетник будет предложен в трёх вариантах оснащения стоимостью от 3 499 000 рублей.