Названы десять самых быстрых седанов в мире

Раскрыт рейтинг самых быстрых седанов в мире. Список составил журнал HotCars.

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Первое место в рейтинге занял электрический Lucid Air Sapphire, который разгоняется от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 1,9 с. На втором месте Porsche Taycan Turbo GT с разгоном от 0 до 97 км/ч за 1,9 с. Замкнула «тройку» лидеров электрическая Tesla Model S Plaid. Разгон с места до 97 км/ч у модели занимает 1,98 с.

В топ-10 самых быстрых седанов также вошли Audi RS E-tron GT Performance (2,4 с. до 97 км/ч), Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2,8 с.), BMW M5 CS (2,9 с.), Mercedes-AMG GT 63 S (3,1 с.), Cadillac CT5-V Blackwing (3,4 с.), Dodge Charger SRT Hellcat Redeye (3,6 с.) и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (3,8 с.).

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

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