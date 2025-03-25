В РФ началось производство бронированного микроавтобуса на базе Mercedes

Отечественная компания "Евраком" из Балашихи создала уникальный бронированный автобус представительского класса.

© Российская Газета

Как сообщает Telegram-канал "Автопоток", он построен на базе цельнометаллического фургона Mercedes-Benz Sprinter последнего поколения VS30. Под привычной внешностью машины скрыта бронированная капсула, соответствующая стандарту Бр3. Она способна защитить пассажиров транспортного средства от пуль, выпущенных из автомата Калашникова. Пол в то же время способен предохранить от взрыва гранат РГД.

Проектирование заняло семь месяцев, но по заверению, последующие модели будут производиться быстрее.

Sprinter оснащен усиленными шинами и дисками, которые имеют увеличенный индекс нагрузки и колесные вставки безопасности, позволяющие продолжать движение при простреле или резкой потере давления. Тормозные диски заменены на перфорированные, установлены керамические колодки и армированные тормозные шланги. Подвеска и стабилизатор поперечной устойчивости также доработаны. Для отражения беспилотных летательных аппаратов на крыше автобуса установлена система радиоэлектронной борьбы.

Интерьер отделан кожей и натуральными материалами. В салоне интегрированы индивидуальные кресла повышенной комфортности от флагманской модели Mercedes S-Class. Для задних пассажиров предусмотрены микроволновая печь, холодильник, телевизор, умывальник и туалет. Автомобиль выполнен в шестиместной версии, что позволяет управлять транспортным средством водителям с правами категории C, тюнинг-ателье присвоило ему индивидуальный идентификационный номер.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Ранее "РГ" рассказала о том, что в РФ разработали новый турбомотор на 170 лошадиных сил.