С начала 2025 года в России подорожали автозапчасти

На этот вопрос «Газете.ru» ответили эксперты и участники рынка. Они отметили, что за первые два месяца в России наблюдался стабильный рост цен на детали, что связано сразу с несколькими факторами: курсом валют, сложностями с переводом денежных средств и продолжающимися проблемами с логистикой. В среднем за январь-февраль запчасти подорожали на 15 процентов.

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Приводится список тех деталей, которые выросли в цене сильнее прочих. Это, например, оптика, которая подорожала с начала нынешнего года на 17 процентов, капоты и бамперы, прибавившие 13 процентов, лобовые стекла (+12 процентов), а также крылья (подорожание на девять процентов). Стоимость расходников, в свою очередь, увеличилась на 5−9 процентов — об этом свидетельствуют данные «Рольфа».

В франчайзинговой сети автосервисов Fit Service отмечают, что больше всего повысились цены на оригинальные комплектующие для автомобилей марки Porsche. Согласно прогнозу экспертов, запчасти продолжат дорожать, и к концу года цены на них увеличатся на 40 процентов.

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Вместе с тем в России наблюдается и рост стоимости услуг шиномонтажа. В наступившем весеннем сезоне 2025 года она выросла на 10−13 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года.