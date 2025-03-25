Названа самая быстрая в мире амфибия

Если вам нужно дополнительное доказательство того, что установить мировой рекорд можно практически в любой области, познакомьтесь с Sea Lion.

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Это амфибия, способная развивать скорость до 290 км/ч на суше и более 72 км/ч на воде.

В 2012 году его продали за 259500 долларов США или 21,8 млн рублей по текущему обменному курсу.

Sea Lion воплощает наши детские мечты: выполненный из алюминия и нержавеющей стали, он оснащен 174-сильным роторным двигателем 13B от Mazda RX3 1974 года.

Амфибия разрабатывалась на протяжении шести лет компанией Mark Witt Applied Design (небольшая мастерская в районе залива Сан-Франциско) с целью установления рекордов скорости как на суше, так и на воде.

Но этого так и не случилось, хотя продавец в то время предлагал использовать записи GPS-треккера, загруженные на Youtube для официальной регистрации рекорда:

«В большинстве случаев GPS-данные с публикацией на YouTube принимаются как действительные для регистрации рекорда скорости. Обсуждалась идея создания корпоративного мероприятия, аналогичного Burning Man или Kinetic Sculpture Race, которое бы фиксировало и награждало участников за определенные достижения. Однако это может скорее навредить, чем помочь. Добавление правил и требований всегда умаляет научные достижения и исследования. И это просто портит все веселье!».

Марк Уитт спроектировал и построил автомобиль с использованием систем CAD и «расчетов в электронных таблицах». Большая часть деталей была изготовлена по его чертежам на станках с ЧПУ.

Передаточные числа настроены для достижения скорости до 288 км/ч, хотя в объявлении отмечается, что владельцу следует заменить текущий двигатель на современный роторный двигатель Renesis от Mazda (взятый от RX8 и способный выдавать 250 л.с. в стандартной комплектации или до 600 л.с. при использовании турбонаддува), чтобы добиться рекорда скорости.

Сильно модифицированный водометный движитель Berkeley 12 JC отвечает за движение на воде. Управлять амфибией на воде предлагалось при помощи джойстика, похожего на штурвал истребителя.

При этом Sea Lion был строго одноместным транспортным средством.

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Попадая в воду, передние колеса гидравлически убираются в колесные арки и закрываются двумя алюминиевыми крышками, а массивный передний спойлер поднимается, чтобы прорезать волны.