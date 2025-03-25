В Китае составлен список самых качественных автобрендов

Сеть качества автомобилей, созданная по инициативе Администрации КНР по регулированию рынка, опубликовала список самых качественных автобрендов Китая. С результатами ознакомился сайт "Китайские автомобили" и составил сводную таблицу.

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Чем меньше баллов у бренда, тем он качественнее, тем меньше жалоб поступило от владельцев о неисправностях и дефектах. Популярные марки в РФ, такие как Geely, Haval и Chery, заняли 27, 42 и 51 места соответственно.

В общем зачёте лидирует бренд Voyah (Lantu) со 153 штрафными баллами. На втором месте оказался Honda (Dongfeng) - 156 баллов. На третьем - Volvo (157). Также в пятёрку наиболее качественных брендов Китая по версии Сети качества автомобилей вошли GAC Hyptec и Wey.

Список продолжают GAC Trumpchi (161), седьмое место делят Cadillac (SAIC-GM), Audi (FAW), GAC Aion, набравшие 162 балла. По 163 балла получили Jetta и Volkswagen (SAIC).

На девятом месте расположились Changan Nevo и Honda (GAC) - 167 баллов. Десятое место заняла Audi (SAIC) и суббренд BYD YangWang - 170 штрафных очка.

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Далее по возрастающей количества баллов идут Landian, M-Hero, Zeekr, BAIC, Volkswagen (FAW).