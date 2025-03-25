Почему в России автомобили стоят в три раза дороже, чем в Китае

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью ura.news сообщил, что на конечную стоимость автомобиля из Китая в России влияют несколько факторов.

«Если исходная цена китайской машины 900 тыс. рублей, то по дороге в Россию она подорожает до 2,6 млн рублей. К исходной цене добавятся госрегулирование — 40%, транспортировка в Россию — 14%, маржа дистрибьютора и дилера — 6% и 5%», — сказал Подщеколдин.

Таким образом, стоимость нового автомобиля, ввезенного из Китая в Россию, увеличивается в 2,8 раза.

До этого стало известно, что в феврале 2025 года средняя стоимость нового автомобиля составила 2,98 млн рублей.

В последний зимний месяц пользователи больше всего интересовались новыми автомобилями марки Lada: ее доля составила 22,7%. За ней в рейтинге расположились китайские бренды: Haval (10%), Chery (8,5%), Geely (5,4%) и Changan.

За прошедший год у россиян вырос интерес к новым машинам на 24,7%, а количество автомобилей, которые появились в продаже, увеличилось на 45,5%.

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