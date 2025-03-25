Названы самые некачественные автомобили в Китае

SWM, DS, Infiniti: в Китае названы самые некачественные автомобили
В пятёрку лидеров вошли Voyah (153), Honda Dongfeng (156), Volvo (157), GAC Hyptec (158) и Wey (160): в скобках указано количество штрафных баллов, которые начисляются на основе отзывов реальных автовладельцев. Последние указывают дефекты, поломки и прочие недочёты машин.
Куда любопытнее изучить рейтинг аутсайдеров. В ТОП антилидеров, что заняли последние строчки таблицы, вошли:
Jetour — 223
Chery — 224
JAC — 224
Roewe — 227
Sehol — 229
Haima — 229
VGV — 229
Livan — 230
Kaiyi — 237
Neta — 238
Chery New Energy — 238
FAW Haima — 239
MG — 239
Denza — 239
Infiniti (Dongfeng) — 245
DS — 248
SWM — 248
Кстати, что касается марки SWM. Её большой кроссовер сейчас можно купить дешевле, чем базовую Lada Vesta. Как стало известно редакции Quto, до конца января действуют специальные условия на покупку автомобилей.