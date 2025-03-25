Названы самые некачественные автомобили в Китае

В пятёрку лидеров вошли Voyah (153), Honda Dongfeng (156), Volvo (157), GAC Hyptec (158) и Wey (160): в скобках указано количество штрафных баллов, которые начисляются на основе отзывов реальных автовладельцев. Последние указывают дефекты, поломки и прочие недочёты машин.

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Куда любопытнее изучить рейтинг аутсайдеров. В ТОП антилидеров, что заняли последние строчки таблицы, вошли:

Jetour — 223

Chery — 224

JAC — 224

Roewe — 227

Sehol — 229

Haima — 229

VGV — 229

Livan — 230

Kaiyi — 237

Neta — 238

Chery New Energy — 238

FAW Haima — 239

MG — 239

Denza — 239

Infiniti (Dongfeng) — 245

DS — 248

SWM — 248

Как сэкономить на ТО

Кстати, что касается марки SWM. Её большой кроссовер сейчас можно купить дешевле, чем базовую Lada Vesta. Как стало известно редакции Quto, до конца января действуют специальные условия на покупку автомобилей.