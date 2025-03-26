На аукционе продали уникальный кастомный Chevrolet

На недавнем аукционе Mecum Glendale 2025 был продан уникальный кастомный автомобиль — Chevrolet Corvette 2006 года с пакетом Z51 Performance Package, преобразованный компанией N2A Motors в модель «789».

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Этот эксклюзивный автомобиль сочетает в себе элементы дизайна классических Chevrolet: 1957 Bel Air, 1958 Impala и 1959 Impala, объединенных в кузове из композитного углеродного волокна.

Название «789» отражает эти три года, объединяя переднюю часть от Chevrolet Bel Air 1957 года, среднюю секцию от Impala 1958 года и заднюю часть с характерными «крыльями» от Impala 1959 года.

Под капотом установлен двигатель LS2 объемом 6,0 литра мощностью 400 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен подвеской и технологическими решениями Corvette, включая дисковые тормоза с усилителем.

Среди особенностей стоит отметить скрытые под плавниками дверные ручки и эффектную заднюю часть. При этом салон практически без изменений перекочевал с Corvette C6.

В оснащение входит электрические стеклоподъемники, центральный замок, сиденья и зеркала с электрической регулировкой, кондиционер, круиз-контроль и полированные 5-спицевые колеса.

На создание этого уникального автомобиля было затрачено около $75 000, не включая стоимость исходного Corvette C6. Процесс сборки занимает примерно 12 недель, что относительно быстро для кастомных автомобилей такого уровня.

Как сэкономить на ТО

Позже компания N2A Motors адаптировала концепцию «789» для других моделей, включая Chevrolet Camaro пятого поколения, представив Camaro 789 SS.