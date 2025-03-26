В чем причина налета на крышке маслозаливной горловины

Отложения на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины говорят о состоянии двигателя и качестве моторного масла, сообщил «Газете.Ru» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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«Белый или светло-коричневый налет — признак эмульсии, которая образуется при смешивании масла с водой или антифризом. Это может говорить о пробое прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), трещине в блоке цилиндров или головке блока», — сказал эксперт.

Темный налет на крышке — признак загрязненного масла. Это часто происходит, если оно долго не менялось. Если жидкость слишком темная и густая, ее следует заменить вместе с фильтром.

Толстый слой нагара или лакообразный налет может говорить о перегреве мотора или использовании некачественного масла. Также это признак закоксованности двигателя, сказал специалист.

Если на крышке заметны металлические частицы, это указывает на износ подшипников, поршней или колец. Необходимо немедленно провести диагностику двигателя, иначе все закончится его поломкой и дорогостоящим ремонтом.

Легкий маслянистый налет считается нормальным явлением. Особенно это характерно для двигателей, которые часто работают в условиях низких температур, отметил Стрельбицкий.

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