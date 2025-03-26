Топ-5 проблем с праворульным автомобилем

С какими сложностями столкнётся начинающий обладатель настоящей японской, читай, праворульной машины и в чём её действительные отличия от того, к чему мы привыкли? Как выбрать лучшее решение для себя и о каких тонкостях не расскажут перегонщики? Почему «руль в бардачке» подойдёт не всем, а кому — не подойдёт совсем? Примеряем на себя jdm — на Quto.ru

© Quto.ru

«Правый руль» переживает в Россию вторую молодость, а идея приобретения автомобиля с «баранкой» в бардачке уже не выглядит такой безумной даже в центральной части страны, где издревле ценили европейцев. Весь юг и Сибирь с Дальним Востоком — снова заказывает из Японии. И массово: все дороги забиты неизвестными, но забавными машинками с хорошо знакомыми брендами: honda, suzuki, toyota, mitsubishi, subaru, mazda. Почему? Да потому что «праворулька» — это единственный на сегодня вариант приобрести относительно свежую, не битую машину с малым пробегом по доступной цене. В результате дошли до невиданных высот: из Японии в Россию едут даже volkswagen и mercedes с правым рулём. Потому что выгодно. Однако, большинство — всё же jdm: домашний рынок Японии, которые и покрашены лучше, и собраны качественнее и оснащены богаче, чем японские же автомобили, собранные специально для России. Берём?

Перед тем, как воспользоваться услугами специальных компаний по «привозу» или самостоятельно погрузиться в недра аукционов Страны Восходящего Солнца, нужно осознать некоторые особенности эксплуатации праворульных автомобилей вообще и японских — в частности. Зная эту специфику, корректно её специфику, желание, возможно, отпадёт само собой. Все мы люди разные. А может, наоборот, захочется взять нетривиальный, нераспространённый вариант, настоящую экзотику? На Дальнем Востоке «правый руль» — это целая идеология, так что подойдёт, она не каждому, но некоторым — обязательно. Итак, специфика эксплуатации, обслуживания и содержания праворульной машины в центральной России. Поехали!

© Toyota

В городе

Выходить из водительской двери сразу на тротуар — сущее удовольствие, намного приятнее, чем на проезжую часть. Однако, на этом радости городской эксплуатации заканчиваются и начинаются трудности: кнопка въезда в паркинг, как известно, находится слева, как и аппарат, что выдаёт талончики на оплату. А ведь аналогичное испытание — и на выезде! Аэропорт? Привокзальная парковка? Подземный паркинг? Посещения эти мест становится самым настоящим квестом. Как насчёт платных дорог? Если есть транспондер — хорошо, а если нет или закончились деньги в электронном кошельке? Окошко в кафе быстрого автомобильного обслуживания доступно только копании, а одному водителю придётся выходить. Городская инфраструктура в России просто не готова к автомобилям с правым рулём, несмотря на их огромное и постоянно растущее количество на дорогах. Стоит признать, что эксплуатировать праворульную машину в городе непросто, куда сложнее, чем транспорт с привычно расположенной слева «баранкой».

© Adobe Fotostock

На трассе

Привыкнуть к «обратному» расположению рычагов поворотников и дворников — полбеды. Даже коробку передач «ворочать» левой рукой не так сложно, как победить две другие беды «праворульки» — фары и зеркала. Во-первых, обычные внешние зеркала на дверях настроены иначе, а, во-вторых, научиться использовать то самое маленькое зеркальце на крыле, что помогает при обгоне — чертовски сложно. Может камеру поставить? Тоже — фары: они светят иначе, подсвечивая ярче свою, японскую обочину, которая, как известно, находится с другой стороны. В городе это не столь существенно, а вот на трассе будет мозолить глаза — придётся переделывать.

Но самое сложное на магистрали — перестроение. Выезжать на обгон приходится не видя левой полосы: некоторые делают это постепенно, высовываясь по чуть-чуть, другие наоборот, резким движением «выглядывают» и мгновенно принимают решение обгонять/не обгонять. То и другое — совсем не безопасно и требует определённого навыка, а порой — и склада характера.

© Adobe Fotostock

На СТО

В случае с обычным седаном или внедорожником — проблем никаких. Толи дело крошечные «кей-кары», в которые почти одновременно влюбилась вся Россия: компактные, дешёвые, экономичные. Крошечный 0, 7-литровый мотор — это не только смешная цена «растаможки», но и впечатляющая экономия топлива. Например, популярная c в городе сжигает всего 4 литра на сто километров. Как не влюбиться с нашими-то ценами на горючее? Однако, есть у малышей один недостаток, который стоит учесть: им нужен свой «десткий» подъёмник. Фокус в том, что на обычном подъёмнике «с лапами» маленький «японец» просто болтается, ни о какой устойчивости речи не идёт. Честно говоря, когда поднимали — двумя руками поддерживали. Скажете — «лыжи» или сходразвальный подъёмник. Тоже попробовали. Машина стоит увереннее, однако заехать, из-за узкой базы, чертовски сложно, а сама конструкция надёжной не выглядит. Итого имеем, что машина-то надёжная, однако обслужить её можно не везде.

© AvtoLavka

В автомагазине

Наверняка, на Дальнем Востоке или, скажем, в Сибири проблем с запчастями или расходникам на популярные модели нет. Однако, в Москве, хотя, казалось бы, многие элементы нужно заказывать и ждать. Причём не тривиальным способом на всём известном каталоге, а через специализированные ресурсы. Столичный владелец «праворучки» по умолчанию становится участником различных форумов и сообществ, чатиков и каналов, которые предоставляют услуги именно по запчастям. Ну и, конечно, стоит понимать: случись на дороге неприятность — дорога только на разборку. Причём, где-нибудь в Новосибирске или Иркутске, потому что на московской кузовных деталей для такого автомобиля просто не будет. Это, во-первых, ожидание, а во-вторых, увы, частые обманы, которые недобросовестные разборщики практикуют, отдавая себе отчёт: никто не приедет и не предъявит. И чем реже будет модель — тем сложнее будет на неё найти нужный узел или деталь.

© Илья Наймушин / РИА Новости

В голове

Японские машины для внутреннего рынка надёжнее и качественнее, у них больше ресурс и ниже цена. Привезённые из Японии «немцы», например, очень богато оснащены и обходятся заметно дешевле «европейского привоза»: например, один и тот же vw golf vii в кузове универсал примерно схожего года выпуска в японском исполнении будет дешевле «европейца» на 200 000 — 300 000 рублей. Кстати, «японец» будет ещё и с меньшим пробегом. Однако, у многих водителей, независимо от пола, стажа и возраста случается самая главная проблема, которую никакими финансово-экономическими доводами не решишь: не могу. Не могу сидеть за рулём справа, и всё. Поездки на «праворульке» вызывают дискомфорт, повышенную усталость и просто отчаяние, что в тандеме приводят лишь к одному: машина оказывается на доске бесплатных объявлений. Практика показывает, что привыкнуть получается не всегда, так что перед столь дорогой покупкой стоит найти счастливого обладателя праворульной машины и попросить покататься: даже пара кругов по парковке могут дать нужный вердикт.

© Mitsubishi

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

«Правый руль» — это целая закрытая для большинства водителей книга: огромная когорта потрясающих, впечатляющих, не имеющих леворульных аналогов автомобилей, которые по карману большинству страждущих, сделаны в Японии и для Японии. Они круты, они интересны и богато оснащены, удобны и безопасны, надёжны и функциональны. Кто видел вариации устройства салона крошечной honda или suzuki — точно сейчас кивнёт. Нам такое и не снилось! Но узнать, не примерив, не получится. Как и влюбиться, не попробовав.