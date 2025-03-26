Как избежать коррозии и сохранить лакокрасочное покрытие

Коррозия кузова часто связана с несвоевременной очисткой от реагентов. Особенно уязвимы автомобили с поврежденным лакокрасочным покрытием окисление в таких случаях развивается быстрее. Профилактика коррозии обойдется в несколько раз дешевле, чем устранение ее последствий, поэтому не стоит экономить на сезонном уходе.

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Основатель сети детейлинг-центров Александр Смит рассказал, что после зимы рекомендуется хорошо помыть автомобиль. Особое внимание следует уделить колесным аркам, порогам и днищу именно там скапливаются агрессивные реагенты и соль, способные вызвать коррозию.

После очистки эксперт рекомендует нанести воск или керамическое покрытие. Это создаст барьер против УФ-лучей, влаги и химикатов, а также придаст блеск лакокрасочному покрытию. Перед обработкой защитными составами необходимо устранить мелкие дефекты. Царапины и сколы требуют профессиональной полировки.

Важно проверить состояние защитного слоя на скрытых элементах кузова и при необходимости обновить его. Если коррозия уже появилась на хроме, восстановить его невозможно. Единственная профилактика защитная пленка, говорится в материале «Российской газеты.

Специалисты также советуют использовать бесконтактные мойки, раз в два года обновлять антикоррозийное покрытие, а хромированные элементы очищать специальными составами.

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