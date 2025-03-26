Модельный ряд Mazda прошел ревизию

До конца 2025 года модельная линейка Mazda претерпит изменения: четыре модели покинут конвейер, но одна из них, возможно, вернётся в ином качестве в будущем.

© Российская Газета

Первый кандидат на вылет - супермини Mazda2, который появился в 2014 году и постепенно, но не существенно модернизировался вплоть до 2024 года. Не исключено, что в будущем появится электрический вариант субкомпактной модели, так как "Мазда" зарегистрировала торговое наименование Mazda2e. Ну, и какое-то время в Европе будет продаваться Mazda2 Hybrid, потому что является перелицованной Toyota Yaris.

По осени конвейер покинет Mazda CX-3, дебютировавший также в 2014 году и практически не обновлявшийся с того времени. Его уже не выпускают в Северной Америке и Европе, теперь пришла попрощаться с кроссовером и азиатскому рынку. У CX-3 однозначно будет преемник, но география его продаж пока не ясна.

Не оказался нужным рынку и первый электромобиль "Мазды" - MX-30, потому что запас хода небольшой, а ценник по сравнению с конкурентами высокий. Модель продержалась на рынке пять лет, но в строю какое-то время останется версия MX-30 с роторным двигателем, который работает в качестве расширителя диапазона (генератора для подзарядки).

Текущая Mazda6 появилась в 2012 года, пережила несколько рестайлингов и обновлений, но этого явно не хватило для того, чтобы удержаться на плаву. В 2021 году седан покинул Северную Америку, в 2023 году - Великобританию, а в прошлом - родную Японию. Теперь "шестёрка" взмахивает на прощание австралийскому рынку.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

У Mazda6 есть преемник - Mazda EZ-6, однако эту модель нельзя считать чистокровной "Маздой", потому что её разработали совместно с Changan.