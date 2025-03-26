В Таджикистане поменялись цены на утилизацию транспортных средств

Наиболее затратной станет утилизация автобусов, троллейбусов, автокранов, пожарных и промышленных машин, за них придется заплатить более 16 тысяч сомони, это больше прежней стоимости в три тысячи сомони.

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Владельцам мотоциклов, мопедов и мотороллеров услуга обойдется в 375 сомони, что делает эту категорию наиболее выгодной. Подход учитывает как массу транспортного средства, так и сложность переработки.

Для расчета указывается количество показателей, которые нужно умножить на установленный коэффициент. Владельцам машин рекомендуется заранее ознакомиться с расценками и подготовиться к расходам, сообщает Sputnik Таджикистан.

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