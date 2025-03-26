Россияне назвали приоритеты при выборе такси

Практически всем, кто пользуется услугами такси, важнее всего скорость подачи автомобиля, подавляющее большинство ценит также уровень комфорта, показал опрос, проведенный холдингом "Ромир" (имеется в распоряжении "РГ").

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Скорость подачи автомобиля выделили в приоритет 96% опрошенных, важность уровня комфорта отметили 79% пользователей такси. Причем, под комфортом они понимают марку и модель автомобиля, состояние салона и его чистоту. Чуть больше половины респондентов важным назвали наличие в машине зарядки, Wi-Fi, климат-контроля, подушек безопасности и сидений с подогревом.

"Подавляющее большинство россиян (93%) считают, что иностранные бренды в такси более комфортные в сравнении с отечественными. Лишь 7% опрошенных в плане удобства отдают предпочтение российским машинам", - говорится в исследовании.

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Самыми комфортными автомобилями в такси респонденты назвали японские и корейские бренды. Исследование также показало, что большая часть опрошенных (59%) за последний год для поездок выбирали тарифы "Комфорт" и выше.