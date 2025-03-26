Можно ли сравнивать китайские автомобили по качеству с корейскими

Автопромы Кореи и Китая начали свое становление сразу после завершения Второй мировой войны, но длительное время их пути развития сильно различались.

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Как рассказал в интервью порталу "Автовзгляд" директор сети автосервисов Caready Лев Родионов, производители из Сеула переняли идею клонирования машин известных мировых брендов гораздо раньше, чем их коллеги из КНР. Они активно заимствовали решения Mitsubishi, Mazda и Toyota, что позволило им создать в скором времени собственную линейку продуктов.

Специалисты из Поднебесной в свою очередь долгое время делали упор на советские технологии, которые оказали значительное влияние на развитие их автомобильной отрасли. Позже китайцы начали перенимать опыт европейских и японских компаний, применяя их разработки в создании своих машин.

В начале 2000-х годов южнокорейские автомобили снискали успех в разных странах, зарекомендовав себя как надёжные и простые в эксплуатации, отмечает Родионов. Модели Hyundai и Kia стали лидерами на мировой арене благодаря приемлемой цене и качественным технологиям.

Однако в последнее время на рынке произошел существенный передел. Разрыв между китайскими и корейскими автомобилями значительно сократился, так как качество корейских марок начало падать, в то время как бренды из КНР, наоборот, значительно улучшили свои характеристики.

Эксперт в качестве примера привел опыт Geely Atlas первого поколения, который оснащался двигателем от Toyota Camry, немецкой коробкой передач и технологиями Volvo, что сделало его весьма надёжным.

Родионов отметил, помимо прочего, что в последнее время большинство авто из Поднебесной были разработаны при участии опытных иностранных специалистов, что положительно повлияло на их качество. Кроме того, они всё чаще оснащаются инновационными мультимедийными системами и ассистентами помощи водителю, в то время как корейские производители применяют более упрощенные технологии.

Очевидно, что южнокорейский и китайский автопром имеют разные приоритеты в развитии. Потребителю подчас бывает сложно сделать выбор между дополнительным комфортом и безопасностью, не говоря уже о конечной стоимости.

В России Kia и Hyundai давно зарекомендовали себя c положительной стороны, теперь же бренды из КНР активно наступают им на пятки, предлагая практичные и надежные машины за приемлемые деньги.

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