Огромные скидки на машины продлятся до лета

Затоваренность складов дилеров и импортёров привела к тому, что продавцы начали объявлять огромные скидки, в ряде случаев достигающие 1 млн рублей. Однако, по мнению экспертов, как только спрос со стороны россиян восстановится, а остатки будут распроданы, распродажа машин закончится. Впрочем, в ближайшие несколько месяцев ожидать этого не стоит.

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В зависимости от бренда и модели, покупатели могут сэкономить на покупке китайского автомобиля от 150 тыс. до 1 млн рублей. Самые щедрые предложения распространяются на менее популярные модели, а большая часть машин, предлагаемых со скидками, была собрана в 2023 и 2024 годах.

Эксперты отмечают, что хранить транспорт на складах невыгодно, так что и поставщики, и продавцы стараются избавиться от излишков, содержание которых стоит «колоссальных денег».

«Один автомобиль приносит как минимум 2,5% убытка в месяц, пока стоит на экспозиции. А наценка на автомобили — 5–6%, что можно увидеть в большинстве дилерских договоров. Буквально за два месяца хранения прибыль исчезает», — пояснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Пощеколдин.

Кроме того, на ценообразование повлияло укрепление курса рубля к юаню. Так, сами машины стали дешевле, так что продавцы стараются избавиться от излишков, а прибыль пустить на свежие автомобили.

Распространяется распродажа не только на «китайцев», но и на отечественные машины Lada.

«Сейчас хорошее время, чтобы приходить в дилерские центры и торговаться. Причём ситуация постоянно меняется: если сегодня не нашёлся нужный вариант, он может появиться через неделю», — заключил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

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Однако эксперты сходятся во мнении, что сезон скидок завершится к середине лета, когда складские запасы подойдут к концу, а спрос восстановится. Новые же легковушки будут дороже, в том числе из-за роста утильсбора, который многие бренды не включают в стоимость.