Названы причины миллионных скидок на китайские автомобили

На российском авторынке наблюдаются большие скидки на автомобили китайского производства – по некоторым моделям они достигают миллиона рублей. Связана эта ситуация с затовариванием, так как предложение значительно превысило спрос, объяснил RT вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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«Машины завезли под низкий утилизационный сбор. Как можно больше. А потом выяснилось, что нет такого спроса», — пояснил специалист.

Желавшие купить машину китайского бренда россияне уже это сделали, поэтому распродать весь объем завезенных авто не удается. В то же время на китайские предприятия давят, заставляя их производить все больше машин, отметил Шапарин. Важно учитывать, что скидка в 1 млн рублей затронула далеко не все модели, заключил он.

Напомним, сообщалось, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками. Диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Отмечается, что компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого.

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