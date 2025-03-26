ГАЗ переводит «Газели» на усиленные коробки передач

До сих пор Горьквский автозавод располагает двумя модификациями 5-ступенчатой трансмиссии. Базовая рассчитана на передачу 250, а усиленная — 330 ньютон-метров крутящего момента. И, разумеется, перевозчики особенно ценили второй вариант.

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«Трёхсот тридцатая» коробка имеет трёхсоставной корпус с промежуточной опорой вторичного и промежуточного валов. Вместо подвижного шлицевого соединения с карданной передачей используется фланцевое.

Вполне логично, что такой агрегат отличается более высокой надёжностью, а потому, прежде всего, использовался на дизельных модификациях, где выше крутящий момент.

Однако автозавод модернизировал станочный парк, чтобы расширить производственные мощности, так что вскоре усиленный вариант будет ставиться на все без исключения «Газели».

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