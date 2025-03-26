Автоэксперт рассказал об опасностях в начале мотосезона

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков в эфире радио Sputnik напомнил, что с открытием мотосезона ситуация на дороге становится опаснее. Водителям автомобилей важно пристально следить за потоком транспорта и перестраиваться аккуратнее, чтобы не сбить резко вылетевшего откуда-то байкера.

© Вести Подмосковья

«Перестраиваться стоит медленнее, чтобы у внезапно появившегося мотоциклиста осталась возможность увильнуть и благодаря этому не пострадать. Если в автопотоке машина резко перекроет ему проезд, аварии не избежать. Вероятность аварии с тяжкими последствиями увеличивается, когда водитель машины резко открывает дверь в пробке», - объяснил эксперт.

Как сэкономить на ОСАГО

По словам Кадакова, мотоциклиста всегда сложнее разглядеть в потоке, поэтому нужно быть максимально внимательными за рулем. Самим байкерам Кадаков также порекомендовал не терять бдительность, так как на столичных дорогах сейчас повсюду пыль и мокрая грязь.