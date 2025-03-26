Почти новый Volkswagen Polo продают в РФ по цене Lada Vesta

В России в продаже появился Volkswagen Polo 2019 г.в. за 1,7 млн рублей

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В российской столице на продажу выставили Volkswagen Polo 2019 г. в. с небольшим пробегом 9400 км. По словам владельца, машина продается за ненадобностью, она почти не использовалась.

При этом Volkswagen регулярно проходил ТО по высоким корпоративным стандартам в официальном сервисе. Есть диагностическая карта.

Есть летняя резина на дисках, в отличном состоянии, возможна передача в комплекте по договоренности.

Под капотом седана мотор объемом 1,6 литра мощностью 110 л.с., АКП. Стоит автомобиль 1 700 000 рублей.

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