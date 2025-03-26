Владелец Honda NSX сделал Ferrari из авто

Немногие автомобили 1990-х годов смогли сочетать в себе динамику суперкара и повседневную практичность так, как это удалось Honda NSX.

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Автомобиль быстро завоевал репутацию одного из самых сбалансированных и желанных автомобилей своего времени, получив признание не только за скорость и управляемость, но и за отличную надежность.

При запуске в прессе его часто называли «Ferrari для бедных». Сравнение было оправданным: среднемоторная компоновка, задний привод, характеристики на уровне суперкаров и цена, не требующая офшорных счетов.

Конечно, большинство людей понимали эту фразу фигурально — за исключением, видимо, одного швейцарца, который решил воспринять её буквально.

И вот что у него получилось. Согласно объявлению о продаже, цель заключалась не просто в создании дешевой реплики Ferrari. Владелец стремился построить альтернативу Ferrari, которая бы не ломалась и не требовала оплаты гигантских счетов за обслуживание.

Автомобиль должен был быть достаточно надежным для ежедневной езды, экономичным, соответствовать производительности своего итальянского аналога и звучать так же впечатляюще.

Honda NSX оказался единственным автомобилем, удовлетворяющим всем этим требованиям. Его среднемоторная компоновка и размеры близко соответствовали Ferrari 360 Modena, что делало его идеальным кандидатом. Хотя сегодня стоимость NSX с механической коробкой передач может превышать цену Ferrari 360, 18 лет назад, когда этот проект начался, ситуация выглядела иначе.

Несмотря на кажущуюся абсурдность идеи, исполнение оказалось на удивление качественным. Автор активно использовал оригинальные компоненты Ferrari, такие как корпуса зеркал, фары и задние фонари.

Кузов был полностью переделан, чтобы напоминать Ferrari 360, хотя характерная форма остекления NSX все же просматривается. Автомобиль оснащен оригинальными легкосплавными дисками Work Meister S1 (17 дюймов спереди и 18 дюймов сзади), которые гармонично дополняют обновленный внешний вид.

Салон был тщательно переработан: в отделке используется высококачественная кожа и красная алькантара, а на спинках которых красуется эмблема скачущего коня Ferrari. Титановый порог украшен настоящими пластинами Ferrari. Кроме того есть руль Momo, модернизированная мультимедийная система и карбоновые акценты.

Под капотом скрывается атмосферный 3,0-литровый VTEC V6, настроенный на 296 лошадиных сил (221 кВт). Мощность передается на задние колеса через механическую коробку передач, а установленная выхлопная система из нержавеющей стали с клапанами обеспечивает соответствующий звуковой фон.

Согласно объявлению на сайте Mobile, этот NSX, превращенный в Ferrari, проехал 98 562 километра и остается в «отличном состоянии» после недавнего капитального обслуживания. Он находился у одного владельца последние 18 лет и продается с оригинальными швейцарскими регистрационными документами и сервисной книжкой.

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Запрашиваемая цена за этот «Ferrari NSX» составляет 75 000 евро или около 6,9 млн рублей по текущему обменному курсу.

При этом оригинальный Ferrari 360 Modena в Германии можно купить за 70 000 до 90 000 евро (от 6,4 до 8,2 млн рублей), что ставит этот NSX в тот же ценовой диапазон, что и оригинал. Однако можно предположить, что его эксплуатация будет значительно дешевле по сравнению с настоящим суперкаром из Маранелло.