В Малайзии Nissan Murano превратили во внедорожный GT-R

Хотя Nissan недавно прекратил приём заказов на GT-R R35, этот спорткар по-прежнему имеет преданных поклонников по всему миру. Один особенно увлечённый фанат из Малайзии вывел свою любовь к модели на новый уровень, создав уникальный GT-R на базе Murano.

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Он объединил агрессивный дизайн R35 с практичностью кроссовера, получив нечто, что можно назвать Murano GT-R.

Этот необычный проект основан на Nissan Murano первого поколения, хотя узнать в нём оригинальную модель практически невозможно. Количество внесённых изменений даёт понять, что перед нами не просто слегка модифицированный кроссовер.

Судя по фотографиям, от Murano сохранились лишь центральная часть кузова — и это уже само по себе впечатляет, поскольку демонстрирует, сколько труда вложено в этот проект.

Передняя и задняя части кузова полностью переработаны в стиле R35. Решётка радиатора и воздухозаборники переднего бампера напоминают обновлённую версию GT-R после второго рестайлинга 2016 года, а фары и задние фонари, судя по всему, позаимствованы у более ранней модификации.

Корма автомобиля была удлинена, чтобы разместить сразу два спойлера. Однако не понятно, открывается ли дверь багажника или нет.

Широкие крылья спереди и сзади делают обвес ещё более экстремальным, но в сочетании с высокой посадкой кроссовера и массивными шинами они выглядят немного неуместно. Возможно, владелец ещё не завершил работу и планирует установить новые диски и придать автомобилю эффектный цвет — ведь сейчас кузов остаётся неокрашенным, а текущие колёса кажутся слишком маленькими для расширенных арок.

Судя по всему, автором проекта является мастерская K1 Racing в Малайзии, специализирующаяся на выхлопных системах.

Напомню, что первое поколение Nissan Murano дебютировало в 2002 году и было построено на платформе, общей с Nissan Altima третьего поколения и Maxima шестого поколения.

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В качестве силового агрегата использовался дефорсированный 3,5-литровый атмосферный V6 от Nissan 350Z, развивавший 245 лошадиных сил (183 кВт). Для сравнения, GT-R оснащён 3,8-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который в зависимости от года выпуска выдаёт от 473 до 600 лошадиных сил (353–447 кВт).

Нравится вам этот проект или нет, нельзя не признать, что он демонстрирует огромную креативность и мастерство. Будем следить за новыми фотографиями и надеяться, что завершённая версия вскоре появится в соцсетях.