В продаже появились кроссоверы Xcite X-Cross с минимальным пробегом

В Санкт-Петербурге этой зимой были зафиксированы две сделки по продаже Xcite X-Cross 7 с пробегом, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb. Сейчас в продаже находится ещё два автомобиля с пробегами 5 и 15 тысяч километров.

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По итогам прошлого года в Санкт-Петербурге было продано 335 автомобилей Xcite.

"На складах у дилеров по-прежнему огромные объемы новых машин этой марки. Запасы можно оценить минимум на полгода", - утверждает источник.

Автомобили Xcite выпускаются на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.

В модельном ряду есть два кроссовера. Xcite X-Cross 7 оснащён мотором 1.5 литра мощность 147 л.с., вариатором и передним приводом. Цены - от 2,5 млн рублей.

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Xcite X-Cross 8 является оснащается двигателем 1.6 литра мощностью 150 л.с. и преселективным роботом. Цена кроссовера с передним приводом - 3 млн рублей, версия с 4WD стоит минимум 3,3 млн рублей.