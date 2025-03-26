В России предложили продлить срок службы двигателей лазером

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали способ продления срока службы двигателей внутреннего сгорания с помощью лазерной обработки. Новый метод позволяет увеличить моторесурс на 25% за счет нанесения специального защитного покрытия.

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Разработка основана на использовании сплава с содержанием кобальта, хрома, вольфрама и кремния. Покрытие наносится лазером на фаску клапана, что защищает его от коррозии и воздействия высоких температур выхлопных газов. В отличие от традиционной индукционной наплавки, новая технология менее трудоемкая, обеспечивает более точное нанесение слоя и позволяет контролировать его толщину.

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По словам инженера кафедры «Информационно-измерительная техника» ЮУрГУ Кирилла Пашкеева, этот метод может применяться в двигателях легковых и грузовых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе. Особенно актуальна технология для коммерческого транспорта и гоночных машин, где двигатели подвергаются повышенным нагрузкам.