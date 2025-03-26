Porsche 928 от SpyderWerks: странный и завораживающий

Поверить сложно, но этот необычный автомобиль на самом деле является Porsche 928. Знаю, трудно поверить, учитывая странный дизайн.

© Carakoom

Ранее на этой неделе автомобиль был выставлен на продажу, но не нашёл нового владельца, хотя ставки достигли $15 000 (примерно 1,3 млн рублей).

Porsche 928 1987 года выпуска был переделан в 1990-х годах небольшой компанией под названием SpyderWerks. Эта фирма больше не существует, но известна созданием нескольких подобных кабриолетов на базе 928-го. Точное количество произведённых SpyderWerks автомобилей определить сложно, но ясно, что эти модифицированные 928-е довольно редки.

Кузов этого 928 Spyder сильно отличается от всего, что Porsche выпускал в 1980-х годах. Фактически, он больше напоминает Mazda MX-5, чем оригинальный Porsche 928.

Возьмём, к примеру, переднюю часть. Она оснащена простыми круглыми фарами и, как у 928-й модели и крошечной решёткой радиатора. Установлены новые боковые зеркала, а также новые двери и дверные ручки.

Жёсткая крыша была удалена, уступив место мягкому складному верху. Выпуклые задние крылья особенно привлекают внимание, как и интересные тонированные задние фонари.

Несмотря на все изменения во внешнем виде, большая часть салона осталась стандартной для Porsche 928. Тем не менее, некоторые изменения были внесены в приборную панель и дверные карты, а также установлен новый руль Momo.

Оригинальный 5,0-литровый атмосферный V8, судя по всему, остался без изменений, и, по данным Mecum, пробег автомобиля составляет всего 9 195 км.

10 легендарных автомобилей Гаража особого назначения

Вероятно, ключевая причина, по которой автомобиль не был продан, заключается в том, что большинство людей, вероятно, не понимают, что это за модель, или не особенно заинтересованы в приобретении 928-го, который даже не выглядит как Porsche.