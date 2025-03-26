Porsche 928 от SpyderWerks: странный и завораживающий

Porsche 928 от SpyderWerks — редкий, странный и завораживающий
Поверить сложно, но этот необычный автомобиль на самом деле является Porsche 928. Знаю, трудно поверить, учитывая странный дизайн.
Ранее на этой неделе автомобиль был выставлен на продажу, но не нашёл нового владельца, хотя ставки достигли $15 000 (примерно 1,3 млн рублей).
Porsche 928 1987 года выпуска был переделан в 1990-х годах небольшой компанией под названием SpyderWerks. Эта фирма больше не существует, но известна созданием нескольких подобных кабриолетов на базе 928-го. Точное количество произведённых SpyderWerks автомобилей определить сложно, но ясно, что эти модифицированные 928-е довольно редки.
Кузов этого 928 Spyder сильно отличается от всего, что Porsche выпускал в 1980-х годах. Фактически, он больше напоминает Mazda MX-5, чем оригинальный Porsche 928.
Возьмём, к примеру, переднюю часть. Она оснащена простыми круглыми фарами и, как у 928-й модели и крошечной решёткой радиатора. Установлены новые боковые зеркала, а также новые двери и дверные ручки.
Жёсткая крыша была удалена, уступив место мягкому складному верху. Выпуклые задние крылья особенно привлекают внимание, как и интересные тонированные задние фонари.
Несмотря на все изменения во внешнем виде, большая часть салона осталась стандартной для Porsche 928. Тем не менее, некоторые изменения были внесены в приборную панель и дверные карты, а также установлен новый руль Momo.
Оригинальный 5,0-литровый атмосферный V8, судя по всему, остался без изменений, и, по данным Mecum, пробег автомобиля составляет всего 9 195 км.
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Вероятно, ключевая причина, по которой автомобиль не был продан, заключается в том, что большинство людей, вероятно, не понимают, что это за модель, или не особенно заинтересованы в приобретении 928-го, который даже не выглядит как Porsche.