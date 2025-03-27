Названы опасные ошибки при покупке машины с пробегом

Покупка автомобиля на вторичном рынке требует осторожности, причём внимательно стоит смотреть не только на техническое состояние транспортного средства и изучать его историю, но также в вопросах безопасной оплаты. Как сообщили редакции Quto.ru в компании СберАвто, ошибки при проведении платежей могут обернуться покупателям юридическими проблемами и неприятными потерями, также беспечностью могут воспользоваться мошенники.

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В первую очередь, не нужно отдавать деньги за машину до подписания договора купли-продажи. Дело в том, что если сделка по каким-то причинам срывается, вернуть свои средства у недобросовестных продавцов бывает сложно.

«Чтобы избежать такой ситуации, важно до проведения любых расчётных операций, даже внесения аванса, подписывать договор и указывать в нём точную сумму сделки и способ оплаты», — подчеркнули эксперты.

Если покупатель платит за автомобиль наличными, то в дополнение к договору нужно оформить расписку, в которой обе стороны подтвердят факт передачи денег. В противном случае доказать полную или частичную оплату в случае каких-то проблем будет крайне проблематично.

Кстати, если требуется сдача, то зачастую жулики выдают поддельные банкноты. Избежать подобной ситуации позволит или совершение передачи в банке, где можно проверить подлинность купюр, точный расчёт без сдачи или оплата переводом.

Но и при безналичном расчёте есть риск нарваться на нечистых на руку продавцов. Насторожить, например, должна просьба перевести деньги на карту родственника или третьего лица. Специалисты рекомендуют этого не делать, так как тот способ продавец может использовать для сокрытия сделки.

Наиболее безопасным для покупателя способом оплаты является оплата исключительно на счёт бывшего владельца машины с пометкой, за что именно поступили деньги.

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К слову, недобросовестные покупатели в ряде случаев начинают давить на покупателя, требуя срочной оплаты, иначе автомобиль уйдёт другому покупателю.