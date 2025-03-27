Как собирают новую шестиступенчатую «механику» для УАЗов

Sollers поделился видео о производстве шестиступенчатой механической трансмиссии на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ), входящего в холдинг. Сейчас коробки передач собирают в опытном режиме, полноценное производство будет запущено до конца этого года. Агрегаты предназначаются для пикапов Sollers, моделей Argo и Atlant, а в будущем и для УАЗов. Пилотная партия уже готова — это коробки, адаптированные для пикапов.

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На УАЗы планируют ставить локализованную коробку передач JAC. Она будет сочетаться со 136-сильным двухлитровым дизелем этого же китайского бренда — такую связку предложат как для «Патриотов», так и для «Пикапов» и «Профи». Ранее сообщалось, что в самом УАЗе прогнозируют долю дизельных «Патриотов» в общих продажа модели на уровне 15−20 процентов.

Помимо новой связки мотора и коробки передач, для «Патриота» готовят и другие обновления. В частности, он обзаведется новой мультимедийной системой и электронным блоком управления раздаточной коробкой, оптика же будет светодиодной. В ходе запланированного рестайлинга изменится дизайн экстерьера и интерьера.

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Пока же «Патриот» можно купить только с безальтернативным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой «механикой». Коробку недавно улучшили: снизили внутреннее давление, устранили течь масла и в целом повысили надежность.