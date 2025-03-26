Названы 10 автомобилей, которые дешевеют быстрее остальных

Эксперты американского агентства iSeeCars перечислили автомобили, которые больше всего обесцениваются за пять лет.

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Обозреватели iSeeCars подсчитали, что владельцы пятилетних Jaguar I-Pace теряют при перепродаже 72,2% цены или без малого $51,9 тыс — это абсолютный рекорд. В тройке «антилидеров» BMW 7 Series (потеря — 67,1%) и Tesla Model S (65,2%).

Ещё в десятке есть Infiniti QX80 (65%), Maserati Ghibli (64,7%), BMW 5 Series (64,7%), Nissan LEAF (64,1%), Maserati Levante (63,7%), Tesla Model X (63,4%) и Cadillac Escalade ESV (62,9%).

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.