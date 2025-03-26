В ГАИ объяснили, кому положено продление водительских прав

В МВД разъяснили порядок продления водительских прав. Для водителей, срок действия прав которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, предусмотрена трёхлетняя автоматическая отсрочка замены документа. При этом в Госавтоинспекции России уточнили, что точные сроки не привязаны к конкретной дате и зависят исключительно от срока окончания действия прав.

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Так, если срок действия водительских документов истекает в мае 2025 года, то они продолжат действие до мая 2028 года. Никаких дополнительных отметок ставить не требуется.

«Мера распространяется как на водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и на тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — пояснили в ведомстве.

При этом, напомним, если водитель не хочет пользоваться отсрочкой, то он может заменить документ в стандартном порядке. Он же предусмотрен в случае замены документа в случае утери. Помимо этого, такие права не действуют за границей, например, в Белоруссии.

Ранее в марте Госавтоинспекция России напомнила о главных правилах при сдаче экзамена на получение водительских прав. В частности, в ведомстве напомнили, что до теста допускаются только выпускники автошкол, а также что практическую часть можно сдавать только после успешной сдачи теории.