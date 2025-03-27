Fiat Argo получит другую головную оптику

Популярной пятидверке Fiat Argo досталась другая головная оптика, но не во всех комплектациях. Тем временем к дебюту также готовится модернизированная родственная четырехдверка Fiat Cronos, и вот у нее-то будет новая внешность.

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Хэтчбек Fiat Argo в строю с 2017 года, рестайлинг он пережил в 2022-м. Выпуск модели налажен в Бразилии, которая и является для нее главным рынком. При этом пятидверки также поставляют в другие страны Латинской Америки. На производственной же родине Argo продолжает пользоваться отменным спросом: по итогам 2024-го в Бразилии продано более 91 000 экземпляров – это пятая строчка в общем рейтинге местных бестселлеров. И все-таки концерн Stellantis решил еще раз освежить хэтчбек.

Количество обновок зависит от комплектации и техники, так что сначала перечислим варианты исполнения для бразильского рынка. У базовой версии Fiat Argo 2026 модельного года нет собственного названия, следом идут Drive и «приподнятая» кросс-модификация Trekking с неокрашенным пластиковым обвесом и рейлингами на крыше. Самый дешевый хэтчбек и вторая по старшинству комплектация доступны с трехцилиндровым атмосферником 1.0 Firefly, который традиционно для Бразилии «питается» как бензином (71 л.с.), так и этанолом (75 л.с.). Этот мотор сочетается исключительно с механикой. Fiat Argo Drive также бывает с атмосферной «четверкой» 1.3 (98/107 л.с. – бензин/этанол) и вариатором, и только эта пара положена «кроссоверу» Argo Trekking.

Итак, версии Drive и Trekking с CVT получили новые полностью светодиодные фары. У оптики прежняя форма, но начинка – другая. Вдобавок в верхней и нижней части фар появились диодные же «штрихи». Ну и еще у версии Drive (как с МТ, так и с вариатором) теперь черные глянцевые корпуса наружных зеркал. Интерьер реформы практически не затронули.

В списке оборудования базового хэтча значатся 14-дюймовые колеса, кондиционер и пара подушек безопасности. Начиная с версии Drive появляются 15-дюймовые колеса и мультимедийная система с 7-дюймовым планшетом (мультимедиа наконец-то «подружили» с Android Auto и Apple CarPlay). У машин с вариатором еще есть круиз-контроль. Среди опций – противотуманки и климат-контроль.

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Посвежевший Fiat Argo оценили в 90 990 – 106 990 реалов, что эквивалентно примерно 1,3 млн – 1,6 млн рублей по актуальному курсу. Позже модернизированные хэтчбеки бразильского производства доберутся до других латиноамериканских рынков.

Между тем у Argo есть родной брат, только в кузове «седан» — Fiat Cronos. Четырехдверки производят в Аргентине. И недавно там застукали модернизированный Cronos. Так вот в отличие от хэтчбека седан переживет полноценный рестайлинг, ему заменят не только оптику, но также передний бампер и радиаторную решетку. Премьеру обновленного Fiat Cronos должны провести в ближайшее время.