Показана BMW M5 в исполнении IND Distribution

Когда BMW выпускает новую модель M, тюнеры не теряют времени, чтобы внести в нее собственные доработки. Несколько месяцев назад начались поставки нового M5, что открыло путь для создания кастомных версий седана G90. Тюнинг-ателье IND Distribution представило свою интерпретацию седьмого поколения суперседана в эффектном цвете Storm Bay Metallic. Для дополнительного визуального эффекта кузов был покрыт матовой защитной пленкой.

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Автомобиль получил заниженную подвеску благодаря пружинам AST, а заводские колеса уступили место эксклюзивным дискам HRE. 21” кованые диски модели 520M окрашены в цвет White Gold, который эффектно контрастирует с кузовом. Также заменили штатный капот на углепластиковый с вентиляцией от Alpha-N Performance. Он напоминает капоты для моделей M3 и M4, но имеет иные вырезы для лучшей вентиляции V8-двигателя. IND отмечает, что эти отверстия не только улучшают охлаждение, но и положительно влияют на аэродинамику. Стоимость капота составляет $4 495.

Компания Alpha-N также предоставила набор углепластиковых элементов кузова. Спереди установлен трехсоставной сплиттер, стоимость которого составляет $1 995, а сзади появился новый диффузор за $2 125. Внушительный спойлер на крышке багажника обойдется в $1 395, но за те же деньги можно выбрать более сдержанный спойлер в стиле CSL. Кроме того, боковые маркеры теперь окрашены в цвет кузова, что придает автомобилю более чистый и гармоничный вид. Покраска отражателей стоит $199.

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IND планирует предложить для G90 выхлопную систему Eisenmann и карбоновый впуск Eventuri. В ноябре полностью стоковый автомобиль тестировали на динамометрическом стенде, и он показал мощность 696 л.с. на колесах. Крутящий момент достиг впечатляющих 989 Нм. С учетом запланированных доработок, увеличение мощности двигателя 4.4 V8 с двойным турбонаддувом – лишь вопрос времени.