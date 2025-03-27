Как будет выглядеть новый кроссовер Hyundai

Вчера были опубликованы первые фотографии прототипа нового кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить собственное представление о том, как он будет выглядеть.

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Грядущая новинка, имя которой пока неизвестно, является детищем совместного китайского предприятия Beijing Hyundai. В последнее время оно демонстрирует не самые лучшие показатели продаж, и исправить ситуацию призван первый полностью электрический кроссовер в гамме. Имеющиеся фотографии прототипа позволяют оценить основные особенности его внешности.

Несмотря на практически полностью замаскированный кузов, уже хорошо видны очертания передней оптики, которая представляет из себя узкие горизонтальные блоки основного света и полоску габаритных огней во всю ширину передней части. Вполне вероятно, графика будет сделана в пиксельном стиле, как на других новых электрокарах Hyundai. Кроссовер получит традиционные наружные зеркала, а передние стойки кузова сделают «скрытыми». Дверные ручки у паркетника выдвижные, можно также отметить заметные выштамповки над задними колёсными арками. Наиболее же интересной станет задняя часть: здесь уже видна графика фонарей, выполненная в стиле тех самых пикселей, и рельефная дверь багажника.

Пока нет никакой информации о технических особенностях новинки, её габариты также неизвестны, однако по фотографиям кроссовер выглядит относительно компактным, примерно как электрокроссовер Kia EV3. Есть вероятность, что новый паркетник Hyundai разделит платформу и силовые агрегаты с одной из родственных электрических моделей Kia. Впрочем, эта информация может появиться уже совсем скоро, ведь премьера намечена на 28 марта.

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