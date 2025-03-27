Какие цвета автомобилей самые дорогие

При покупке нового автомобиля автовладельцы редко задумываются о том, во сколько им обойдётся ремонт кузова, если вдруг понадобится покраска. Особенно это актуально для владельцев машин в необычных, экзотических цветах - например, таких как "Пудровый серый" или "Мятное облако". Руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин рассказал "Российской газете" о том, какие цвета дешевле всего восстановить после повреждений, а за какие придётся заплатить в разы больше.

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Принято считать, что стоимость покраски автомобиля зависит от самого цвета, но на деле всё сложнее. Разница в цене связана не с оттенком, а с химическим составом краски, наличием сложных пигментов и дополнительных эффектов.

Самый доступный вариант - простые однотонные эмали без металлика и перламутра. Такие краски производятся массово, широко представлены в палитре большинства марок и не требуют сложного подбора. К примеру, белая акриловая эмаль, подходящая для моделей Toyota или Nissan начала 2000-х годов, стоит около 2000 рублей за литр.

А вот за сложные покрытия приходится платить больше. В качестве примера можно взять популярный у китайских брендов небесно-голубой оттенок с добавлением перламутровых частиц (ксералик). Его цена стартует от 10 000 рублей за литр - это в пять раз дороже обычного белого цвета. Ксералик - это перламутровый пигмент с микрочастицами искусственно созданного оксида алюминия. Благодаря особой структуре он отражает свет и создаёт эффект глубины цвета. Дополнительно сияние усиливают оксиды металлов и природные минералы, что и повышает цену на такое покрытие.

Сложнее всего восстанавливать покрытия, содержащие несколько слоёв лака, металлические или перламутровые добавки.

Например, "Чёрная жемчужина" из линейки популярного китайского бренда - это не просто чёрный цвет, а сложный многослойный состав, который требует высокой точности при нанесении. Основная проблема с ремонтом таких авто - отсутствие готовых рецептур у колористов. У машин с необычными оттенками, особенно у новых моделей, нет проверенных решений для подбора краски. В результате даже небольшое повреждение может привести к необходимости перекрашивать всю деталь с плавным переходом на соседние элементы.

Это значит, что если у автомобиля с базовым белым или серым цветом можно покрасить только повреждённый участок, то у машины в сложном оттенке - например, "Лунная пыль" - придётся дополнительно красить соседние детали, чтобы избежать различий в оттенке. Это увеличивает как затраты на материалы, так и стоимость работы маляра.

Безусловно, яркие и редкие цвета привлекают внимание и делают автомобиль уникальным. Однако при выборе стоит учитывать не только эстетику, но и практичность.

Как сэкономить на ОСАГО

Если машина будет активно использоваться в городе, а тем более на трассе, где высок риск повреждений от камней и гравия, стоит заранее подумать о возможных расходах на покраску. Владельцам автомобилей в сложных оттенках стоит уделить особое внимание защитным покрытиям - полиуретановой плёнке или керамике, чтобы минимизировать вероятность дорогостоящего ремонта, - отметил специалист.