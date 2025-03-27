Что мешает японским автокомпаниям вернуться на российский рынок

Разговоры среди работников различных автомобильных брендов о перспективах возобновления полноценной работы в России все чаще обретают структуру не пустых рассуждений, а вполне конкретных дискуссий, в ходе которых обсуждается не только возобновление поставок запчастей, но и машин.

© Российская Газета

По мнению портала "Автовзгляд", многие сотрудники компаний настроены весьма оптимистично и с нетерпением ждут возвращения к работе. Помимо того, о том, что процесс возвращения может ускориться, свидетельствуют и некоторые события. Так, совсем недавно отечественное представительство одной из компаний из страны восходящего солнца получило запрос из головного офиса в Японии о том, ожидают ли россияне возвращения их автомобилей на рынок.

В том числе следует отметить, что японцы, в силу особенностей своего национального характера, не успели сделать кучу непростительных ошибок, в отличие от своих европейских коллег, которые не просто ушли, хлопнув дверью, а сделали это несколько раз, отвергая даже самых преданных фанатов.

Некоторые компании из Токио и вовсе не покидали территорию нашей страны, продолжая работать по мере возможности и выполняя гарантийные обязательства. Suzuki и Mitsubishi, к примеру, сохранили свои партнерские отношения с дилерскими центрами. Единственным черным пятном в этой истории выступает Nissan, который за свой уход в итоге поплатился чудовищной стагнацией на международном рынке.

Главной причиной отсутствия активных действий со стороны японских компаний является то, что производители ориентируются на активные шаги со стороны Toyota и не спешат лезть поперек нее. Этого не скрывают даже в крупных офисах Токио, заявляя, что как только крупнейший бренд официально объявит о поставках автомобилей в Россию, остальные сразу же последуют его примеру.

Как сэкономить на ТО

Ранее "РГ" писала о том, какие китайские автомобильные бренды останутся в РФ в 2025 году.